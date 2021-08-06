Лидер «Шахтера» пропустит ответный матч с «Генком»

Игрок выбыл из строя

фото - ФК Шахтер

Вингер донецкого «Шахтера» Манор Соломон получил травму в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Генка» (1:2).

Как сообщает официальный сайт «горняков», игрок пропустит до 2 недель из-за разрыва связок голеностопного сустава.

Таким образом, полузащитник не поможет своей команде в ближайших матчах, включая ответную игру с «Генком», которая состоится 10-го августа в Киеве.

Также, Соломон пропустит игры с «Александрией» (7-го августа) и «Металлистом-1925» (13-го августа).

Напомним, в случае прохода дальше в ЛЧ, «горняки» не смогут сыграть домашний матч плей-офф на НСК «Олимпийский». Руководство донецкого клуба нашло нестандартное решение.