«Шахтер» нашел неожиданный вариант замены «Олимпийского» для проведения матча ЛЧ
Лидер «Шахтера» пропустит ответный матч с «Генком»
Игрок выбыл из строя
07:44
фото - ФК Шахтер
Вингер донецкого «Шахтера» Манор Соломон получил травму в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Генка» (1:2).
Как сообщает официальный сайт «горняков», игрок пропустит до 2 недель из-за разрыва связок голеностопного сустава.
Таким образом, полузащитник не поможет своей команде в ближайших матчах, включая ответную игру с «Генком», которая состоится 10-го августа в Киеве.
Также, Соломон пропустит игры с «Александрией» (7-го августа) и «Металлистом-1925» (13-го августа).
Напомним, в случае прохода дальше в ЛЧ, «горняки» не смогут сыграть домашний матч плей-офф на НСК «Олимпийский». Руководство донецкого клуба нашло нестандартное решение.
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