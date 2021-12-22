Гура: «Рыбалка может отправится на операцию»
Лидер центра поля «Александрии» может обойтись без операции
Рыбалка рассказал о своем восстановлении после травмы
Сергей Рыбалка / Фото - ФК Александрия
Полузащитник «Александрии» Сергей Рыбалка рассказал в эфире Футбол NEWS о процессе своего восстановления после травмы.
У меня повреждена боковая связка колена. Можно без операции обойтись. Нужно время, месяца полтора. Трудно сказать, как будет проходить восстановление.
Сейчас будем с доктором определять курс лечения, что будем делать. Недели три мне еще ходить в гипсе, потом буду потихоньку разрабатывать ногу. Пока не могу что-то.
Ранее стало известно, когда «Александрия» сразится с «Динамо» в четвертьфинале Кубка Украины.
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