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Лидер «Ворсклы» хочет играть в России

Тилль ждет предложение от местных клубов
Футбол Украинская Премьер-лига
10:53
Лидер «Ворсклы» хочет играть в России
Фото: ФК Ворскла

Полузащитник «Ворсклы» Оливье Тилль хочет переехать в Россию.

Он хочет воссоединиться вместе с братом Себатьеном, который играет в «Шерифе», в одной команде. Оба игрока ждут предложение из России.

Об этом сообщил их агент Ахмед Нума.

«Да, братья хотели бы снова оказаться в РПЛ, это правда. Но пока у нас нет на руках никаких конкретных предложений».

Оливье играл уже в России за клуб «Уфа».

На данный момент он является лучшим бомбардиром «Ворсклы». С января с полтавчанами тренируется его третий брат.

Источник: meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
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Ворскла Оливье Тилль

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