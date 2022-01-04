Лидер «Ворсклы» хочет играть в России

Тилль ждет предложение от местных клубов

Фото: ФК Ворскла

Полузащитник «Ворсклы» Оливье Тилль хочет переехать в Россию.

Он хочет воссоединиться вместе с братом Себатьеном, который играет в «Шерифе», в одной команде. Оба игрока ждут предложение из России.

Об этом сообщил их агент Ахмед Нума.

«Да, братья хотели бы снова оказаться в РПЛ, это правда. Но пока у нас нет на руках никаких конкретных предложений».

Оливье играл уже в России за клуб «Уфа».

На данный момент он является лучшим бомбардиром «Ворсклы». С января с полтавчанами тренируется его третий брат.