«Ворскла» расторгла контракт с форвардом
Лидер «Ворсклы» хочет играть в России
Тилль ждет предложение от местных клубов
Фото: ФК Ворскла
Полузащитник «Ворсклы» Оливье Тилль хочет переехать в Россию.
Он хочет воссоединиться вместе с братом Себатьеном, который играет в «Шерифе», в одной команде. Оба игрока ждут предложение из России.
Об этом сообщил их агент Ахмед Нума.
«Да, братья хотели бы снова оказаться в РПЛ, это правда. Но пока у нас нет на руках никаких конкретных предложений».
Оливье играл уже в России за клуб «Уфа».
На данный момент он является лучшим бомбардиром «Ворсклы». С января с полтавчанами тренируется его третий брат.
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