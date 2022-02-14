Лидер «Ворсклы» может не вернуться в Украину из-за угрозы войны

Оливье Тилль / Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц заявил, что Оливье и Венсан Тилль могут не вернуться в «Ворсклу» из-за угрозы войны. Его цитирует Le Quotidien.

На данный момент я все еще обсуждаю их подготовку больше, чем геополитику. И я был удовлетворен, увидев, что Венсан в хорошей форме. Скрестим пальцы, чтобы так и продолжалось»