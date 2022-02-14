Новичок «Ворсклы»: «Сборная Украины – топ-команда, которой мы создали неудобства»
Лидер «Ворсклы» может не вернуться в Украину из-за угрозы войны
Об этом сообщил главный тренер сборной Люксембурга
14 февраля 11:54
Оливье Тилль / Фото: Getty Images
Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц заявил, что Оливье и Венсан Тилль могут не вернуться в «Ворсклу» из-за угрозы войны. Его цитирует Le Quotidien.
«Братья Тилль на данный момент немного не в своей тарелке. Вопрос действительно в том, вернутся ли они в Украину и когда.
На данный момент я все еще обсуждаю их подготовку больше, чем геополитику. И я был удовлетворен, увидев, что Венсан в хорошей форме. Скрестим пальцы, чтобы так и продолжалось»
Напомним, «Ворскла» идет на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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