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Лидер «Ворсклы» может не вернуться в Украину из-за угрозы войны

Об этом сообщил главный тренер сборной Люксембурга
Футбол Украинская Премьер-лига
14 февраля 11:54
Лидер «Ворсклы» может не вернуться в Украину из-за угрозы войны
Оливье Тилль / Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц заявил, что Оливье и Венсан Тилль могут не вернуться в «Ворсклу» из-за угрозы войны. Его цитирует Le Quotidien.

«Братья Тилль на данный момент немного не в своей тарелке. Вопрос действительно в том, вернутся ли они в Украину и когда.

На данный момент я все еще обсуждаю их подготовку больше, чем геополитику. И я был удовлетворен, увидев, что Венсан в хорошей форме. Скрестим пальцы, чтобы так и продолжалось»

Напомним, «Ворскла» идет на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ.

Петр Приходько
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Оливье Тилль Ворскла

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