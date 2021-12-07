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Лидер «Ворсклы» опроверг переговоры с «Металлистом»

Тилль собирается остаться в нынешней команде
Футбол Украинская Премьер-лига
10:33
Лидер «Ворсклы» опроверг переговоры с «Металлистом»
Фото: ФК Ворскла

Полузащитник «Ворсклы» Оливье Тилль прокомментировал интерес со стороны «Металлиста».

Лидер полтавчан пока не думает о трансфере.

«Сейчас я в «Ворскле», и у меня есть действующий контракт.

О всем остальном я ничего не знаю».


Сообщалось об интересе «Металлисту» и к форварду полтавчан Руслану Степанюку.

Тилль забил 10 мячей в нынешнем сезоне УПЛ.

Источник: Footboom Андрей Усмонов
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Металлист Ворскла Оливье Тилль

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