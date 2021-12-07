«Металлист» может подписать двух лидеров «Ворсклы»
Лидер «Ворсклы» опроверг переговоры с «Металлистом»
Тилль собирается остаться в нынешней команде
Фото: ФК Ворскла
Полузащитник «Ворсклы» Оливье Тилль прокомментировал интерес со стороны «Металлиста».
Лидер полтавчан пока не думает о трансфере.
«Сейчас я в «Ворскле», и у меня есть действующий контракт.
О всем остальном я ничего не знаю».
Сообщалось об интересе «Металлисту» и к форварду полтавчан Руслану Степанюку.
Тилль забил 10 мячей в нынешнем сезоне УПЛ.
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