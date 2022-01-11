Лидер «Ювентуса»: «Уход Роналду сильно повлиял на нас. Криштиану маскировал наши проблемы»

Джорджо Кьеллини / Фото: Twitter

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался об уходе Криштиану Роналду из команды. Центрбека цитирует Sport Mediaset.

– Спросите у Бастони, что я думал об «Интере» в октябре. Тогда я сказал ему, что они могут лишь сами проиграть Серию А. У них прекрасный состав, так что их выступление меня не удивляет.

Уход Роналду сильно повлиял на нас. Временами он маскировал наши проблемы. Он постоянно забивал, поэтому было легко не замечать тех проблем, с которыми сталкиваются многие клубы.

Я ожидал, что это будет трудный год. Это тот же «Ювентус», что и в прошлом году, добавились только Локателли и Кин, но ушел Криштиану. Но мы осознаем, что можем достичь нужных результатов, если будем работать.