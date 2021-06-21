Лидер «Зари»: «На Шевченко никакой обиды за невызов на Евро нет»

Владислав Кочергин / Фото - ФК Заря

Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин поделился своим отношением к непопаданию в заявку сборной Украины на Евро-2020. Также хавбека оценил выступления «сине-желтых» на турнире.

Не проиграем Австрии и займем второе место? Хотелось бы. Уверен, что ребята настраиваются на победу. Будем ждать хорошего результата.

Выходим со второго места на Италию? Серьезный соперник, хорошо выступает. Но есть еще сегодняшний матч, который нужно выиграть. А дальше уже будем смотреть, – сказал Кочергин.