«Заря» рассталась с легионером
Лидер «Зари»: «На Шевченко никакой обиды за невызов на Евро нет»
Кочергин прокомментировал выступления сборной Украины на турнире
19:09
Владислав Кочергин / Фото - ФК Заря
Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин поделился своим отношением к непопаданию в заявку сборной Украины на Евро-2020. Также хавбека оценил выступления «сине-желтых» на турнире.
Никакой обиды на Андрея Шевченко за то, что не вызвал в сборную, нет. «Сине-желтые» – молодцы, на втором месте. Сегодня важный матч у них. Будем болеть, чтобы они вышли из группы.
Не проиграем Австрии и займем второе место? Хотелось бы. Уверен, что ребята настраиваются на победу. Будем ждать хорошего результата.
Выходим со второго места на Италию? Серьезный соперник, хорошо выступает. Но есть еще сегодняшний матч, который нужно выиграть. А дальше уже будем смотреть, – сказал Кочергин.
Сборная Украины проводит матч заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Австрии. Следить за игрой можно на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Австрия.
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