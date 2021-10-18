Лидер «Зари» переведен в дубль

Он не играл в матче с «Шахтером»

Фото: ФК Заря

Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин переведен в дубль команды.

Он остался вне заявки на встречу с «Шахтером» (1:6) в 11-м туре УПЛ. Правда, он был заявлен за команду U-19, которая разнесла «Шахтер» (6:0), но на поле не появился.

Это может быть связано с контрактом полузащитника. Он истекает летом и Владислав его продлевать не намерен.

Луганский клуб предложил хавбеку контракт на 3 года примерно на тех же условиях. Хавбек, судя по всему, от него отказался.

«Заря» настроена продлить контракт с игроком, чтобы он не ушел бесплатно.