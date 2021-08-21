Лидер «Зари» получил вызов в сборную

Правда, легионер

Аллахьяр Сайадманеш / Фото - ФК Заря

Нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш получил вызов в сборную Ирана. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Команда проведет два матча отбора на чемпионат мира-2022. 2 сентября состоится встреча с Сирией, 7-го числа – с Ираком.

Сайядманеш уже успел дебютировать за национальную команду. На его счету один гол в двух матчах.

Украинские же футболисты «Зари» пока довольствуются лишь попаданием в резервный список своей сборной. Речь о полузащитниках Владиславе Кабаеве и Сергее Булеце.