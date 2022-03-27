Вернидуб: «Кочергин докажет всем, что он боевая единица и поможет нам в оставшихся матчах»
Лидер «Зари» призывного возраста покинул Украину и перешел в польский клуб
Интересно, как Кочергину удалось выехать
18:30
Владислав Кочергин / Фото: ФК Ракув
25-летний экс-хавбек «Зари» Владислав Кочергин стал игроком польского «Ракува».
Интересно, каким образом Кочергину удалось покинуть Украину при том, что в стране действует закон о запрете выезда из страны мужчинам от 18 до 60 лет.
Ранее сообщалось, что Министерство спорта Украины рассматривает вариант с тем, чтобы разрешить футболистам покидать страну.
Комментарии 0