Лидер «Зари» призывного возраста покинул Украину и перешел в польский клуб

Интересно, как Кочергину удалось выехать

Владислав Кочергин / Фото: ФК Ракув

25-летний экс-хавбек «Зари» Владислав Кочергин стал игроком польского «Ракува».

Интересно, каким образом Кочергину удалось покинуть Украину при том, что в стране действует закон о запрете выезда из страны мужчинам от 18 до 60 лет.

Ранее сообщалось, что Министерство спорта Украины рассматривает вариант с тем, чтобы разрешить футболистам покидать страну.