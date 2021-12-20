Забарный: «Играть против Яремчука довольно сложно»
Лидер защиты «Динамо» показал свою очаровательную спутницу. Они вместе отдыхают на Мальдивах
Забарный и его девушка Ангелина уже давно вместе
Илья Забарный с девушкой Ангелиной / Фото: Instagram
Защитник «Динамо» Илья Забарный в своем Instagram поделился фото с отдыха на Мальдивах вместе со своей очаровательной девушкой Ангелиной.
Напомним, «Динамо» всю осень лидировало в УПЛ, но в последнем перед паузой туре оступилось и зимним чемпионом стал «Шахтер».
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