Лидеру обороны боснийцев наложили гипс, и он пропустит игру с Украиной

Защитник не сможет сыграть с «сине-желтыми»

Сеад Колашинац / фото - The Sun

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац получил повреждение в матче против Финляндии (1:3) и пропустит игру с Украиной, сообщает Avaz.ba.

Игрок досрочно покинул поле, после чего ему в ближайшей клинике была оказана медицинская помощь и наложен гипс.

Таким образом, футболист 16 ноября точно не сыграет с «сине-желтыми» в заключительном матче отбора на чемпионат мира 2022.

Но для боснийцев эта игра не будет иметь никакой турнирной ценности, так как они уже лишились шансов на выход из группы.

Все расклады для сборной Украины перед последним туром квалификации.