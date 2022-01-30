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«Лидс» не отпустил своего лидера в «Вест Хэм»

Рафинья останется в команде
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:10
«Лидс» не отпустил своего лидера в «Вест Хэм»
Фото: Sky Sports

«Лидс» не отпустил полузащитника Рафинью в «Вест Хэм».

Лондонцы готовы были заплатить 40 миллионов фунтов за бразильца, но получили отказ от самого игрока.

До конца сезона «Лидс» не хочет отпускать своего лидера, сообщает The Telegraph.

Был интерес к игроку со стороны «Ливерпуля» и других команд.

На его счету 19 матчей и восемь голов в этом сезоне АПЛ.

Андрей Усмонов
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