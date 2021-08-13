«Лидс» объявил о продлении контракта с Бьелсой при помощи ведра

Аргентинец останется в команде

Фото: BBC

«Лидс» через свой сайт объявил о продлении контракта с главным тренером Марсело Бьелсой.

Контракт рассчитан на один год. О сделке объявили при помощи фотографии с ведром, на котором часто Бьелса сидел по ходу сезона во время матчей.

Прошлый сезон «Лидс» завершил на 9-й строчке.

Он тренирует команду с 2018 года.