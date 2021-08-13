«Лидс» купил 18-летнего хавбека у «Челси»
«Лидс» объявил о продлении контракта с Бьелсой при помощи ведра
Аргентинец останется в команде
07:45
Фото: BBC
«Лидс» через свой сайт объявил о продлении контракта с главным тренером Марсело Бьелсой.
Контракт рассчитан на один год. О сделке объявили при помощи фотографии с ведром, на котором часто Бьелса сидел по ходу сезона во время матчей.
"Resolved"... and now signed! pic.twitter.com/MxV9fMOKoj— Leeds United (@LUFC) August 12, 2021
Прошлый сезон «Лидс» завершил на 9-й строчке.
Он тренирует команду с 2018 года.
Комментарии 0