«Лидс» выиграл лишь второй матч в сезоне, обыграв «Норвич»

Родриго и Рафинья принесли победу команде

Фото: twitter.com/LUFC

«Лидс» в матче 10-го тура АПЛ в гостях обыграл «Норвич».

Голами команды порадовали зрителей лишь во втором тайме. «Норвич» ответил на гол Рафиньи, но почти сразу же Родриго забил второй мяч гостей.

Хозяева ответить уже не смогли и «Лидс» выиграл вторую игру в сезоне. Команда покинула зону вылета.

АПЛ. 10-й тур:

«Норвич» – «Лидс» 1:2

Голы: Омобамиделе, 58 – Рафинья, 56, Родриго, 61

«Норвич»: Крул, Ааронс, Хэнли, Кабак, Омобамиделе, Рашица, Маклин, Дауэлл (Цолис, 69), Норманн, Пукки, Сарджент (Ида, 77).

«Лидс»: Мелье, Купер, Льоренте, Стрейк, Даллас, Филлипс, Шеклтон (Драме, 71), Харрисон, Родриго, Джеймс (Форшоу, 77), Рафинья.