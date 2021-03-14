Рыбка получил травму в первом туре чемпионата Латвии

Александр Рыбка / Фото: Лиепая

В 1 туре чемпионата Латвии украинский голкипер «Лиепаи» Александр Рыбка в матче с «Меттой» (4:1) травмировал колено.

33-летний украинец на 49-й минуте травмировался во время столкновения с соперником в голевой атаке. На 54-й минуте вратаря заменил Кришьянис Звиедрис.





Чемпионат Латвии. 1 тур.

«Лиепая» – «Метта» 4:1 (2:0, 2:1)

Голы: Икауниекс, 19, Карашаускс, 41, Улдрикис, 54 (авт.), Кейта, 90

«Лиепая»: Рыбка (Звиедрис, 54), Йоксимович, Симич (Исаев, 86), Кейта, Кигурс (Укпа, 86), Березкин (Бага, 61), Карклиньш, Додо, Карашаускс, Икауниекс (Гордейчук, 61), Тиденбергс.

«Метта»: Бекс, Новиковс, Федорович, Бирка, Муритала (Пузиревскис, 76), Зеленков (Рекиш, 83), Виентиесс (Стродс, 83), Чударс, Вапне, Талбергс (Лусиньш, 46), Улдрикис.

Предупреждение: Йоксимович (71).