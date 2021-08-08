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Лига 1. Клубы оформили три ничьи и две одинаковые победы в один день

Команды будто сговорились
Футбол Лига 1 (Франция)
19:20
Лига 1. Клубы оформили три ничьи и две одинаковые победы в один день
фото - Get French Football News

Французская Лига 1 стала первым из топ-5 чемпионатов, стартовавшим в новом сезоне. Вчера, 7-го августа в матче-открытия «Монако» расписал ничью с «Нантом».

В сегодняшних матчах 8-го августа очки между собой поделили «Ренн» с «Лансом», «Сент-Этьен» с «Лорьяном» и «Ницца» с «Реймсом», а «Анже» и «Клермон» одержали победы с идентичным счетом над «Страсбуром» и «Бордо» соответственно.

Лига 1, 1-й тур

«Ренн» – «Ланс» 1:1

Голы: Сулемана, 14 – Фофана, 19

«Ренн»: Гомис, Траоре, Агерд, Баде, Мелинг, Те, Камавинга (Гирасси, 69), Угошукву (Диуф, 86), Бурижо (Дель Кастийо, 86), Терье (Аблин, 86), Сулемана (Доку, 58).

«Ланс»: Лека, Клосс, Фортеш, Ву (Данзо, 86), Бура, Мачадо (Франковски, 66), Какута (Каюзак, 82), Фофана, Дукуре, Банза (Сотока, 65), Ганаго (Жан, 82).

«Страсбур» – «Анже» 0:2

Голы: Траоре, 57, Баокен, 81

«Страсбур»: Зельс, Филя (Шахири, 75), Джику, Сиссоко, Каси, Томассон, Лиэнар, Белльгард (Ахолу, 84), Уорис, Ажорк, Диалло (Гамейро, 61).

«Анже»: Бернардони, Траоре, Манко, Тома, Думбия (Перейра Лаже, 78), Кабо, Мангани, Буфаль (Баокен, 68), Таиби (Бобишон, 78), Фюльжени (Нинга, 88), Чо (Тиуб, 88).

«Сент-Этьен» – «Лорьян» 1:1

Голы: Ле Гофф, 53, Хазри, 70 (пен.)

«Сент-Этьен»: Грин, Масон, Мукуди, Наде (Соу, 90), Колодзейчак, Аушиш (Норден, 64), Юссуф (Диуссе, 81), Камара, Хазри (Будебуз, 90), Аби (Амума, 46), Буанга.

«Лорьян»: Нарди, Морель, Ле Гофф, Лапорт, Игор Силва (Эрго, 71), Мендес, Лемуан (Монкондюи, 71), Абержель, Ле Фе (Амель, 81), Моффи (Faissal Ouattara, 90), Лорьянте (Грбич, 81).

«Ницца» – «Реймс» 0:0

«Ницца»: Бенитес, Аталь (Лотомба, 89), Данте, Тодибо, Камара (Бар, 79), Росарио, Тюрам (Лемина, 79), Да Кунья (Дольберг, 63), Гуири, Ндойе, Клюйверт (Будауи, 79).

«Реймс»: Райкович, Абдельхамид, Фоке, Фас, Гравийон, Конан, Шавалерен, Кафаро (Кеббаль, 60), Мунеци, Сирхейс (Экитик, 60), Мбуку (Бериша, 71).

«Бордо» – «Клермон» 0:2

Голы: Байо, 82, Доссу, 90

«Бордо»: Костиль, Кватенг, Косьельни, Мешер, Бенито (Медиуб, 62), Башич (Зеркан, 81), Адли (Отавио, 46), Сиссоко, Бриан (Мара, 63), Уден, Калу (Траоре, 72).

«Клермон»: Дема, Зедадка, Ожье, Унтонджи, Нсимба, Гастьен, Бертомье (Иглесиас, 70), Доссу, Абдул-Самед, Байо (Тель, 87), Аллевина (Рашани, 78).

Павел Харченко
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