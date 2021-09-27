Малиновский мог оказаться в «Наполи», но «Аталанта» отпугнула покупателей ценой
Лига чемпионов. «Аталанта» – «Янг Бойз». Онлайн трансляция
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27 сентября 23:40
Фото: twitter.com/Atalanta_BC
29 сентября в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» украинца Руслана Малиновского принимает швейцарский «Янг Бойз».
В первом туре «Аталанта» в концовке спасла ничью в матче с «Вильярреалом», а «Янг Бойз» дома обыграл «Манчестер Юнайтед».
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 19:45.
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