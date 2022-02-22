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Лига чемпионов. «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция

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Футбол Лига чемпионов UEFA
15:52
Лига чемпионов. «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
Фото: Атлетико

23 февраля «Атлетико» дома в рамках 1-го матча 1/8 финала Лиги чемпионов примет «Манчестер Юнайтед».

На групповом этапе «Атлетико» занял второе место в группе В, уступив первую позицию «Ливерпулю». «Манчестер Юнайтед» в своей группе F стал первым, оставив на второй позиции «Вильярреал».

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:00.

Карен Агабекян
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Теги

Манчестер Юнайтед Атлетико Мадрид

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