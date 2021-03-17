«Челси не победил «Лидс», но продлил беспроигрышную серию до 13 матчей
Лига чемпионов. «Челси» – «Атлетико». Видео трансляция
Английско-испанское противостояние – на нашем сайте
15 марта 09:58
Н'голо Канте / фото - пресс-служба «Челси»
Лондонский «Челси» в среду, 17 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле сыграет против мадридского «Атлетико».
Смотреть поединок можно будет на нашем сайте в видео трансляции в плеере ниже в этой новости. Начало – в 22:00.
Первую игру выиграли англичане со счетом 1:0.