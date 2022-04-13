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Лига чемпионов. «Челси» совершил камбэк с «Реалом», но вылетел, «Вильярреал» сенсационно выбил «Баварию»

Две испанские команды прошли в полуфинал
Футбол Лига чемпионов UEFA
13:57
Лига чемпионов. «Челси» совершил камбэк с «Реалом», но вылетел, «Вильярреал» сенсационно выбил «Баварию»
Фото: Getty Images

Во вторник, 14-го апреля, состоялись ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов. В парах «Реал – «Челси» и «Бавария» – «Вильярреал» дальше прошли испанские команды.

«Реал» – «Челси» 2:3 (первый матч – 3:1)

Голы: Родриго, 80, Бензема, 96 – Маунт, 15, Рюдигер, 51, Вернер, 75

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Начо (Васкес, 88), Менди (Марсело, 78), Модрич, Кроос (Камавинга, 73), Каземиро (Родриго, 78), Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Себальос, 115).

«Челси»: Менди, Тиаго Силва, Рюдигер, Джеймс, Алонсо, Лофтус-Чик (Сауль, 105), Ковачич (Жоржиньо, 105), Канте (Зиеш, 100), Маунт, Хавертц, Вернер (Пулишич, 83).

Предупреждения: Джеймс (10), Бензема (37), Вальверде (68), Камавинга (90), Зиеш (102), Хавертц (109), Аспиликуэта (113), Карвахаль (118).

«Бавария» – «Вильярреал» 1:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Левандовски, 52 – Чуквуэзе, 88

«Бавария»: Нойер, Эрнандес (Дэвис, 87), Упамекано, Павар, Горетцка, Киммих, Мусиала (Гнабри, 82), Мюллер (Шупо-Мотинг, 90), Левандовски, Коман, Сане.

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Ло Чельсо, Коклен (Чуквуэзе, 84), Капу, Парехо (Орье, 90), Жерар Морено, Данджума (Педраса, 84).

Предупреждения: Левандовски (33), Фойт (59), Ло Чельсо (90).

Петр Приходько
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Челси Вильярреал Бавария

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