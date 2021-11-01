Сразу 4 ключевых игрока «Барселоны» вернулись в общую группу накануне матча с «Динамо»
Лига чемпионов. «Динамо» – «Барселона». Онлайн трансляция
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07:17
Фото: Барселона
2 ноября в Киеве «Динамо» в рамках 4 тура группового этапа Лиги чемпионов примет «Барселону».
После трех туров «Барселона» с тремя очками занимает третье место, а «Динамо» с одним баллом на последнем четвертом.
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 21:00.
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