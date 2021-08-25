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Лига чемпионов. «Ференцварош» снова проиграл «Янг Бойз», «Мальме» уступил, но вышел в групповой раунд

Также дальше прошла и «Бенфика»
Футбол Лига чемпионов UEFA
07:35
Лига чемпионов. «Ференцварош» снова проиграл «Янг Бойз», «Мальме» уступил, но вышел в групповой раунд
Фото: пресс-служба Янг Бойз

Вашему вниманию результаты ответных матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Ференцварош» – «Янг Бойз» 2:3 (первый матч – 2:3)

Голы: Уинго, 18, Ммаэ, 27 – Цезигер, 4, Фасснахт, 56, Мамбимби, 90

«Ференцварош»: Дибус, Уинго, Блажич, Ковачевич, Чивич, Сакариассен (Лончар, 76), Сомалиа (Мак, 86), Лаидуни, Боли (Зубков, 71), Ммаэ, Узуни.

«Янг Бойз»: фон Балльмос, Масерас, Цезигер, Камара, Гарсия, Фасснахт, Нгамале, Мартинс Перейра, Сьерро (Эбишер, 62), Сьебатшо (Мамбимби, 85), Элиа (Лаупер, 85).

Предупреждения: Сакариассен (30), Лаидуни (59), Мартинс Перейра (66), Ковачевич (66), Уинго (70), Ммаэ (81).

Удаление: Лаидуни (64).

«Лудогорец» – «Мальме» 2:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Недялков, 10, Сотириу, 60, пен – Бирманчевич, 42

«Лудогорец»: Кахлина, Икоко (Сисиньо, 46), Пластун, Вердон (Жозуэ Са, 63), Недялков, Баджи (Алекс Сантана, 46), Вандерсон (Тшибота, 74), Гонсалвес, Каули (Янков, 31), Сотириу, Десподов.

«Мальме»: Далин (Диавара, 40), Нильсен, Брурссон, Ахмедходжич, Бергет, Рикс, Кристиансен, Левицки (Ракип, 90), Инносент, Бирманчевич, Чолак (Абубакари, 90).

Предупреждения: Баджи (37), Янков (48), Ахмедходжич (80), Сотириу (90), Рикс (90).

Напомним, что в групповой раунд Лиги чемпионов вышла также и «Бенфика» после противостояния с ПСВ.

Петр Приходько
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Теги

Янг Бойз Ференцварош

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