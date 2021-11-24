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Лига чемпионов. Гол Ракицкого позволил «Зениту» уйти от поражения «Мальме», «Севилья» обыграла «Вольфсбург»

«Лилль» был сильнее «Зальцбурга»
Футбол Лига чемпионов UEFA
24 ноября 08:10
Лига чемпионов. Гол Ракицкого позволил «Зениту» уйти от поражения «Мальме», «Севилья» обыграла «Вольфсбург»
Фото: ФК Зенит

Состоялись первые матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Барселона» – «Бенфика» 0:0

«Барселона»: тер Штеген, Араухо (Эрик Гарсия, 86), Пике, Лангле (Дест, 86), Бускетс, Демир (Дембеле, 66), де Йонг, Нико Гонсалес, Гави, Альба, Депай.

«Бенфика»: Влаходимос, Алмейда, Отаменди, Вертонген, Вайгль, Жилберто, Жоау Мариу (Таарабт, 59), Эвертон (Пицци, 70), Рафа Силва (Лазаро, 70), Гримальдо (Сеферович, 81), Яремчук (Нуньес, 59).

«Лилль» – «Зальцбург» 1:0

Гол: Дэвид, 31

«Лилль»: Грбич, Челик, Фонте, Тиагу Джало, Рейнилду, Веа (Языджи, 84), Саншеш, Шека, Бамба, Йылмаз (Онана, 70), Дэвид (Лихаджи, 90).

«Зальцбург»: Кен, Кристенсен, Онгене, Вебер, Ульмер, Сучич (Капальдо, 59), Ааронсон (Кьергор, 85), Камара, Зайвальд (Бернардо, 85), Шешко (Адаму, 59), Адейеми.

Мальме» – «Зенит» 1:1

Голы: Риекс, 28 – Ракицкий, 90+2 (пен.)

«Мальме»: Далин, Ларссон, Ахмедходжич, Брурссон, Мойсандер, Рикс, Пенья (Ракип, 78), Левицки, Инносент, Бирманчевич (Ольссон, 69), Чолак.

«Зенит»: Кержаков, Ловрен (Ерохин, 46), Чистяков, Ракицкий, Караваев, Барриос, Вендел, Малком (Круговой, 90), Клаудиньо (Мостовой, 46), Дуглас Сантос, Дзюба.

«Севилья» – «Вольфсбург» 2:0

Голы: Хордан, 12, Мир, 90+7

«Севилья»: Буну, Монтьель, Кунде, Диего Карлос (Рекик, 90), Акунья, Жордан (Дилэйни, 82), Фернандо, Ракитич (Аугустинссон, 90), Мунир (Рафа Мир, 80), Окампос, Гомес (Оливер Торрес, 80).

«Вольфсбург»: Перван, Баку (Мбабу, 75), Лакруа, Брукс (Гинчек, 88), Руссийон (Пауло Отавио, 75), Вранкс (Лукебакио, 75), Гилавоги, Арнольд, Герхардт (Филипп, 66), Вегорст, Нмеча.

Также «Челси» разнес «Ювентус» (4:0), а «Динамо» проиграло «Баварии» (1:2).

Андрей Усмонов
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Теги

Мальме Зенит Лилль Ред Булл Зальцбург Севилья Вольфсбург Барселона (футбол) Бенфика

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