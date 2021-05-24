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Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
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08:38
В субботу, 29 мая, на стадионе «Драгау» в португальском Порту состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют два английских клуба – «Манчестер Сити» и «Челси».
Стартовый свисток будет дан в 22:00 по киевскому времени.
Следить за всеми событиями матча вы сможете из текстовой трансляции в этой новости.
Также на нашем сайте доступна видео трансляция матча «Манчестер Сити» – «Челси».
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