Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция

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В субботу, 29 мая, на стадионе «Драгау» в португальском Порту состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют два английских клуба – «Манчестер Сити» и «Челси».

Стартовый свисток будет дан в 22:00 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями матча вы сможете из текстовой трансляции в этой новости.

Также на нашем сайте доступна видео трансляция матча «Манчестер Сити» – «Челси».