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Лига чемпионов. «Милан» – «Порту». Онлайн трансляция
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1 ноября 20:22
Фото: Милан
2 ноября в Киеве «Милан» в рамках 4 тура группового этапа Лиги чемпионов примет «Порту».
После трех туров «Милан» в группе B занимает четвертое место с нулем в графе набранных очков. «Порту» с четырьмя баллами находится на третьем позиции.
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 18:45.
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