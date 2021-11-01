Лига чемпионов. «Милан» – «Порту». Онлайн трансляция

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Фото: Милан

2 ноября в Киеве «Милан» в рамках 4 тура группового этапа Лиги чемпионов примет «Порту».



После трех туров «Милан» в группе B занимает четвертое место с нулем в графе набранных очков. «Порту» с четырьмя баллами находится на третьем позиции.

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 18:45.