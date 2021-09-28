Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

﻿Лига чемпионов. ПСЖ благодаря дебютному голу Месси обыграл «Манчестер Сити». Как это было

Все главные события матча на XSPORT.ua

Футбол Лига чемпионов UEFA
28 сентября 23:40
﻿Лига чемпионов. ПСЖ благодаря дебютному голу Месси обыграл «Манчестер Сити». Как это было
Фото: UEFA

ПСЖ – «Манчестер Сити» 2:0

Голы: Гуей, 8, Месси, 74

94" Конец матча! 

91" Доннарума спас хозяев после сильного удара Мареза со штрафного.

90" +4 минуты.

90" Замена у ПСЖ. Данилу вместо Гуейе.

87" Мбаппе в штрафной гостей оказался с мячом, но пробил в соперника.

83" Жезус жестко сыграл против Месси.

82" Силва с правого фланга подал на голову защитнику.

78" Замена у ПСЖ. Вейналдум вместо Вератти.

77" Замена у «Ман Сити». Жезус вместо Стерлинга.

77" Желтая карточк у ПСЖ. «Вератти».

74" Гол! Месси! Дебютный гол Лионеля за ПСЖ. Мбаппе оыграл пяткой на Месси, который с линии штрафной пробил Эдерсона.


68" Замена у «Ман Сити». Фоден вместо Грилиша.

65" Уокер помешал Неймару прорваться по правому флангу.

59" Доннарума выбил подачу с левого фланга.

54" Де Брюйне из острого угла не смог пробить Доннаруму.

47" Стерлинг не попал по воротам из убойной позиции.

46" Начало второго тайма!


45+4" Конец первого тайма.

45" +4 минуты.

43" После подачи с углового опасно головой под ближнюю штангу пробивал ДиашДоннарума перевел мяч на еще один угловой.

39" Желтая карточка у «Ман Сити». Де Брюйне за очень грубую игру против Гуей. Можно было и красную дать.

38" Мбаппе обыграл двух защитников, подошел в левому краю вратарской, но на его прострел никто не отреагировал.

34" Находящийся перед воротами Стерлинг не сумел замкнуть пас Де Брюйне.

31" Канселу пробивал издали. Доннарума намертво ловит мяч.

28" Стерлинг в центре штрафной останавливал пас с правого фланга от Мареза, но защитники оставил его ни с чем.

26" Жестокая судьба футболиста Бернарду Силвы. Португалец дважды попал в перекладину.

24" Желтая карточка у «Манчестер Сити». Канселу.

20" Родри передачей с левого фланга хотел вывести Силву на свидание с Доннарумой. Однако первым к передаче добрался защитник, выбивший мяч на угловой.

16" Марез пошел на двоих игроков «Ман Сити» на правом фланге атаки, но в штрафную не пробрался.

12" Грилиша слишком сильно отдал пас на левый фланг штрафной на Бернарду.

8" Гол! Контратака ПСЖ! Мбаппе вошел по правому флангу в штрафную, протянул мяч возле лицевой линии и отдал на Гуей, которій пробил с 10 метров в правую от себя девятку.

5" «Манчестер Сити» захватил контроль за мячем и ПСЖ в такой ситуации сувствует себя некомфортно.

1" Матч начался!

Стартовые составы команд:

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Нуну Мендеш, Эррера, Маркиньос, Гуйе, Месси, Мбаппе, Неймар.

Запасные: Навас, Летелье, Паредес, Икарди, Данилу, Дагба, Вейналдум, Кюрзава, Диалло, Дракслер, Керер, Эбимбе.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Силва Родри, де Брюйне, Марез, Грилиш, Стерлинг.

Запасные: Стеффен, Карсон, Стоунз, Аке, Жезус, Торрес, Фернандиньо, Фоден, Макати, Уилсон-Эсбранд.

Здравствуйте, уважаемые читатели портала XSPORT.ua! Начинаем текстовую онлайн трансляцию матча ПСЖ – «Манчестер Сити».

28 сентября в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов звездный ПСЖ принимает не менее статусный «Манчестер Сити».

В первом туре «Манчестер Сити» в матче с 9 голами обыграл «Лейпциг», а ПСЖ довольствовался ничьей против «Брюгге».

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:00.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Манчестер Сити ПСЖ

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Почеттино – о 2:0 с «Сити»: «ПСЖ строится шаг за шагом»
Почеттино – о 2:0 с «Сити»: «ПСЖ строится шаг за шагом»
Футбол Лига чемпионов UEFA
11:21
Месси: «Лишь во второй раз сыграл на этом стадионе. Рад, что забил»
Месси: «Лишь во второй раз сыграл на этом стадионе. Рад, что забил»
Футбол Лига чемпионов UEFA
09:01
Месси огорчил Гвардиолу. Его дебютный гол за ПСЖ принес победу над «Манчестер Сити»
Месси огорчил Гвардиолу. Его дебютный гол за ПСЖ принес победу над «Манчестер Сити»
Футбол Лига чемпионов UEFA
28 сентября 23:55
Месси попал в заявку ПСЖ на матч с «Манчестер Сити»
Месси попал в заявку ПСЖ на матч с «Манчестер Сити»
Футбол Лига чемпионов UEFA
28 сентября 13:50
Доннарумма дебютирует за ПСЖ в Лиге чемпионов
Доннарумма дебютирует за ПСЖ в Лиге чемпионов
Футбол Серия А (Италия)
28 сентября 13:10
Анелька: «Мбаппе уже получил бы «Золотой мяч», если бы играл в Англии или Испании»
Анелька: «Мбаппе уже получил бы «Золотой мяч», если бы играл в Англии или Испании»
Футбол Лига 1 (Франция)
28 сентября 09:55

Новости: Футбол

Почеттино – о 2:0 с «Сити»: «ПСЖ строится шаг за шагом»
Почеттино – о 2:0 с «Сити»: «ПСЖ строится шаг за шагом»
Лига чемпионов UEFA
11:21
Анчелотти: «Поражение от «Шерифа» – урок «Реалу» на будущее»
Анчелотти: «Поражение от «Шерифа» – урок «Реалу» на будущее»
Лига чемпионов UEFA
10:59
Марлон: «Не могу назвать ничью с «Интером» хорошим результатом»
Марлон: «Не могу назвать ничью с «Интером» хорошим результатом»
Лига чемпионов UEFA
10:35
Сегодня победитель Бундеслиги проэкзаменует чемпиона Украины в ЛЧ
Сегодня победитель Бундеслиги проэкзаменует чемпиона Украины в ЛЧ
Лига чемпионов UEFA
10:14
Вернидуб: «Не сотворили ничего экстраординарного. Не думаем о выходе в плей-офф»
Вернидуб: «Не сотворили ничего экстраординарного. Не думаем о выходе в плей-офф»
Лига чемпионов UEFA
09:48
Врач «Руха»: «Сезон для Траоре окончен»
Врач «Руха»: «Сезон для Траоре окончен»
Лига чемпионов UEFA
09:25
Месси: «Лишь во второй раз сыграл на этом стадионе. Рад, что забил»
Месси: «Лишь во второй раз сыграл на этом стадионе. Рад, что забил»
Лига чемпионов UEFA
09:01
«Бавария» - «Динамо» Киев: прогноз на матчи Лиги чемпионов
«Бавария» - «Динамо» Киев: прогноз на матчи Лиги чемпионов
Прогнозы
09:00
«Боруссия» переиграла «Спортинг» и догнала «Аякс» в борьбе за лидерство в группе ЛЧ
«Боруссия» переиграла «Спортинг» и догнала «Аякс» в борьбе за лидерство в группе ЛЧ
Лига чемпионов UEFA
08:39
Все новости

Популярные новости

Мало кто заметил, но Джошуа спасли от нокаута в бою с Усиком
Мало кто заметил, но Джошуа спасли от нокаута в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 02:59
32
Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 16:45
30
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 17:49
7
Усик – да. Но вчера в Лондоне был жуткий нокаут: боксер бился на полу в конвульсия, покинул ринг на носилках
Послесловие
Усик – да. Но вчера в Лондоне был жуткий нокаут: боксер бился на полу в конвульсия, покинул ринг на носилках
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 13:30
Усик: «Мне запретили нокаутировать Джошуа»
Усик: «Мне запретили нокаутировать Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 09:55
5
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Бокс Профессиональный бокс
24 сентября 09:35
1
Все новости

Анонсы

﻿Лига чемпионов. «Аталанта» – «Янг Бойз». Онлайн трансляция
WEB
﻿Лига чемпионов. «Аталанта» – «Янг Бойз». Онлайн трансляция
19:45
Лига чемпионов. «Бавария» — «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бавария» — «Динамо». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Барселона». Онлайн трансляция
22:00
УХЛ. «Донбасс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
30 сентября 18:30
УХЛ. «Мариуполь» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Мариуполь» — «Краматорск». Видео трансляция
30 сентября 19:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
1 октября 10:10
Экстра-лига. «Ураган» – ДЕ ТРЕЙДИНГ. Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Ураган» – ДЕ ТРЕЙДИНГ. Видео трансляция
1 октября 16:00
УХЛ. «Кременчуг» — «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» — «Сокол». Видео трансляция
1 октября 18:30
Суперлига. «Прометей» – «Химик». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Прометей» – «Химик». Видео трансляция
1 октября 18:30
УХЛ. «Днепр» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» — «Белый Барс». Видео трансляция
1 октября 19:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
1 октября 20:30
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
2 октября 10:45
Экстра-лига. «Продэксим» – «Сумы». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Продэксим» – «Сумы». Видео трансляция
2 октября 14:00
﻿Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
﻿Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Барселона». Онлайн трансляция
2 октября 22:00
Крис Юбэнк-младший – Анатолий Муратов. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший – Анатолий Муратов. Онлайн трансляция
2 октября 23:30
Суперлига. «Днепр» – «Юракадемия». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Днепр» – «Юракадемия». Видео трансляция
3 октября 11:00
Суперлига. «Харьковские Соколы» – «Запорожье». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Харьковские Соколы» – «Запорожье». Видео трансляция
3 октября 13:00
Суперлига. «Кривбасс» – «Киев-Баскет». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Кривбасс» – «Киев-Баскет». Видео трансляция
3 октября 15:00
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Шахтер». Онлайн трансляция
3 октября 19:30
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
3 октября 20:30
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Милан». Онлайн трансляция
3 октября 21:45