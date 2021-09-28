﻿Лига чемпионов. ПСЖ благодаря дебютному голу Месси обыграл «Манчестер Сити». Как это было

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Фото: UEFA

ПСЖ – «Манчестер Сити» 2:0



Голы: Гуей, 8, Месси, 74

94" Конец матча!

91" Доннарума спас хозяев после сильного удара Мареза со штрафного.

90" +4 минуты.

90" Замена у ПСЖ. Данилу вместо Гуейе.

87" Мбаппе в штрафной гостей оказался с мячом, но пробил в соперника.

83" Жезус жестко сыграл против Месси.

82" Силва с правого фланга подал на голову защитнику.

78" Замена у ПСЖ. Вейналдум вместо Вератти.

77" Замена у «Ман Сити». Жезус вместо Стерлинга.

77" Желтая карточк у ПСЖ. «Вератти».

74" Гол! Месси! Дебютный гол Лионеля за ПСЖ. Мбаппе оыграл пяткой на Месси, который с линии штрафной пробил Эдерсона.

68" Замена у «Ман Сити». Фоден вместо Грилиша.

65" Уокер помешал Неймару прорваться по правому флангу.

59" Доннарума выбил подачу с левого фланга.

54" Де Брюйне из острого угла не смог пробить Доннаруму.

47" Стерлинг не попал по воротам из убойной позиции.

46" Начало второго тайма!

45+4" Конец первого тайма.

45" +4 минуты.

43" После подачи с углового опасно головой под ближнюю штангу пробивал Диаш – Доннарума перевел мяч на еще один угловой.

39" Желтая карточка у «Ман Сити». Де Брюйне за очень грубую игру против Гуей. Можно было и красную дать.

38" Мбаппе обыграл двух защитников, подошел в левому краю вратарской, но на его прострел никто не отреагировал.

34" Находящийся перед воротами Стерлинг не сумел замкнуть пас Де Брюйне.

31" Канселу пробивал издали. Доннарума намертво ловит мяч.

28" Стерлинг в центре штрафной останавливал пас с правого фланга от Мареза, но защитники оставил его ни с чем.

26" Жестокая судьба футболиста Бернарду Силвы. Португалец дважды попал в перекладину.

24" Желтая карточка у «Манчестер Сити». Канселу.

20" Родри передачей с левого фланга хотел вывести Силву на свидание с Доннарумой. Однако первым к передаче добрался защитник, выбивший мяч на угловой.

16" Марез пошел на двоих игроков «Ман Сити» на правом фланге атаки, но в штрафную не пробрался.

12" Грилиша слишком сильно отдал пас на левый фланг штрафной на Бернарду.

8" Гол! Контратака ПСЖ! Мбаппе вошел по правому флангу в штрафную, протянул мяч возле лицевой линии и отдал на Гуей, которій пробил с 10 метров в правую от себя девятку.

5" «Манчестер Сити» захватил контроль за мячем и ПСЖ в такой ситуации сувствует себя некомфортно.

1" Матч начался!

" Стартовые составы команд:

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Нуну Мендеш, Эррера, Маркиньос, Гуйе, Месси, Мбаппе, Неймар.

Запасные: Навас, Летелье, Паредес, Икарди, Данилу, Дагба, Вейналдум, Кюрзава, Диалло, Дракслер, Керер, Эбимбе.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Силва Родри, де Брюйне, Марез, Грилиш, Стерлинг.

Запасные: Стеффен, Карсон, Стоунз, Аке, Жезус, Торрес, Фернандиньо, Фоден, Макати, Уилсон-Эсбранд.

" Здравствуйте, уважаемые читатели портала XSPORT.ua! Начинаем текстовую онлайн трансляцию матча ПСЖ – «Манчестер Сити».

28 сентября в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов звездный ПСЖ принимает не менее статусный «Манчестер Сити».



В первом туре «Манчестер Сити» в матче с 9 голами обыграл «Лейпциг», а ПСЖ довольствовался ничьей против «Брюгге».

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:00.