«Реал» в родных стенах уверенно победил «Аталанту». Как это было

Команда Зидана вышла в четвертьфинал ЛЧ

Фото: Twitter Реала

Лига чемпионов, 1/8 финала, второй матч

«Реал» – «Аталанта» 3:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Бензема, 34, Рамос, 59, пен, Асенсио, 84 - Муриэль, 83

Матч завершен! «Реал» при не самой лучшей игре уверенно побеждает «Аталанту» в родных стенах. Общий счет противостояния – 4:1 в пользу мадридского клуба. Команда Зидана выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов. До новых встреч!

90+3" Начо получил мяч на фланге, отлично прошел в штрафную «Аталанты», но его хорошая передача не нашла адресата.

90" 5 минут компенсировал арбитр ко второму тайму.

88" Малиновский нанес классный дальний удар, но немного выше прошел мяч.

84" ГООООООООООЛЛЛЛ!!! «Реал» сразу же отвечает! Марко Асенсио в контратаке мадридского клуба практически уничтожает все шансы и надежды «Аталанты»!

84" У «Аталанты» вместо автора гола Муриэля на поле выходит Миранчук.

83" ГООООООООЛЛЛЛЛ!!! «Аталанта» отыграла один мяч! Опасный штрафной для команды Гасперини, Муриэль и Малиновский возле мяча, и колумбиец красиво пробил в девятку!

77" Желтые карточки для Начо и Крооса у «Реала».

75" Сапата вышел один на один с Куртуа, но вратарь «Реала» спас свою команду!

69" Еще одна замена у мадридского клуба: вместо Винисиуса выходит Родриго.

64" Замена у «Реала»: Милитао меняет Рамоса.

59" ГОООООООЛЛЛЛЛ!!! «Реал» удвоил счет! Рамос уверенно реализовал пенальти. Перед этим Толои сбил Винисиуса в штрафной.

52" Какой момент у «Реала»! Винисиус Жуниор прошел пол «Аталанты» как Марадона, вышел один на один со Спортьелло, но умудрился пробить мимо с убойной позиции!



49" В первые минуты второго тайма мадридский «Реал» больше контролирует мяч.

46" В перерыве у «Аталанты» замена: вместо Пашалича вышел Сапата.

Второй тайм начался!

Первый тайм завершен! Отдыхаем!

45" Опасно «Аталанта» выбегала в контратаку, но Рамос прервал передачу на Муриэля, который мог выходить один на один с Куртуа.

43" Отличный шанс у Малиновского – украинец получил мяч в выгодной позиции и опасно пробил издали – немного мимо!

41" Защитник Начо неожиданно прорвался в штрафную «Аталанты», но Толои заблокировал его проход, будет удар от ворот.

39" Первая желтая карточка в нашем матче – для Федерико Вальверде из «Реала».

37" Снова неплохая атака «Реала», но заигрался Бензема с мячом и потерял его, пребывая на хорошей ударной позиции.

34" ГОООООООЛЛЛЛЛ!!! 1:0! Это Карим Бензема! Воспользовались игроки «Реала» ошибкой Спортьелло, который случайно отдал на Модрича, а хавбек покотил мяч на Бензема, который без проблем расстрелял голкипера!

27" Первый намек на опасность от «Реала»! Винисиус получил мяч в отличной позиции, пробивал по воротам «Аталанты», но Джимсити заблокировал удар вингера «Реала»!

25" Теперь «Реал» больше контролирует мяч, но в центре поля, без продвижения вперед. Пока довольно скучная игра без моментов.

20" Бензема вышел на ударную позицию, но его удар заблокировали защитники «Аталанты».

18" Впервые «Реал» на протяжении нескольких минут держит мяч на половине поля соперника, но пока безрезультатно.

14" Первый угловой в матче, Малиновский подал – но защитники «Реала» снова ликвидировали опасность.

12" Муриэль отдавал хорошую передачу в штрафную площадку, но защитники «Реала» выбили мяч.

8" «Реал» практически не атакует, играя вторым номером.

5" С первых минут «Аталанта» больше контролирует мяч, ведь команде Гасперини надо забивать, но пока без опасных моментов.

Матч начался!

Стартовые составы команд:

«Реал»: Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Начо, Вальверде, Кроос, Васкес, Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема.

«Аталанта»: Спортьелло, Гозенс, Толои, Гимшити, Мэле, Малиновский, Пессина, Пашалич, де Рон, Ромеро, Муриэль.

Добрый вечер, дорогие друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Аталанта».

Во вторник, 16-го марта, мадридский «Реал» примет «Аталанту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Текстовая онлайн трансляция матча «Реал» – «Аталанта» будет доступна в этой новости. Начало – в 22:00.