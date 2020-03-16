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Лига чемпионов. «Реал» – «Аталанта». Видео трансляция
Мадридцы примут итальянцев на своем поле
16 марта 21:58
Игроки «Реала» накануне встречи / фото - пресс-служба клуба
Мадридский «Реал» во вторник, 16 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле сыграет против итальянской «Аталанты».
Смотреть поединок можно будет в этой новости на нашем сайте в плеере ниже. Начало – в 22:00.
Первая встреча команд завершилась победой испанцев со счетом 1:0.