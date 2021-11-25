Лига чемпионов. «Реал» разнес «Шериф», дортмундская «Боруссия» проиграла «Спортингу»
Лига чемпионов. Групповой этап
5-й тур
«Атлетико» Испания – «Милан» Италия 0:1 (0:0)
Гол: Жуниор Мессиас (87).
«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес, Эрмосо (Лоди, 64), Льоренте, Карраско, Коке, де Пауль (Врсалько, 77), Лемар (Корреа, 64), Суарес (Матеус Кунья, 77), Гризманн (Кондогбиа, 81).
«Милан»: Тэтэрушану, Калулу (Флоренци, 65), Кьер, Романьоли, Эрнандес, Крунич (Жуниор Мессиас, 65), Кессиэ, Салемакерс, Тонали (Бакайоко, 65), Жиру (Ибрагимович, 66), Браим Диас (Беннасер, 78).
Предупреждения: Жиру (27), Льоренте (60), Бакайоко (67), Эрнандес (90).
«Шериф» Молдова – «Реал» Испания 0:3 (0:2)
Голы: Алаба (30), Кроос (45), Бензема (55).
«Шериф»: Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Бруно (Джульен, 59), Кастаньеда (Янсане, 60), Коловос (Николов, 60), Аддо, Тилль, Траоре (Кожокару, 81).
«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 64), Милитао, Алаба (Начо, 64), Менди (Марсело, 60), Модрич, Каземиро (Антонио Бланко, 84), Кроос, Родриго (Асенсио, 84), Бензема, Винисиус Жуниор.
Предупреждения: Менди (3), Фернандо (28)
«Спортинг» Португалия – «Боруссия Дортмунд» Германия 3:1 (2:0)
Голы: Педру Гонсалвеш (30), Педру Гонсалвеш (39), Порро (81), Мален (90).
«Спортинг»: Адан, Инасиу, Коатес, Феддаль, Пальинья, Порро (Угарте, 88), Матеуш Нунеш, Педру Гонсалвеш (Назинью, 88), Сарабия (Нуну Сантуш, 68), Матеус Рейс (Эшгайю, 67), Паулинью (Тиагу Томаш, 82).
«Боруссия»: Кобель, Менье, Аканджи, Понграчич (Тиггес, 67), Шульц (Джан, 46), Ройс, Рейньер (Загаду, 67), Брандт, Беллингем, Витцель (Дауд, 66), Мален.
Предупреждения: Пальинья (55), Коатес (58), Загаду (74), Адан (90).
Удаление: Джан (74).
«Ливерпуль» Англия – «Порту» Португалия 2:0 (0:0)
Голы: Тиаго Алькантара (52), Салах (70).
«Ливерпуль»: Алиссон, Уильямс, Матип, Конате, Цимикас (Робертсон, 64), Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82), Мортон, Тиаго Алькантара (Хендерсон, 63), Салах (Фабиньо, 71), Минамино, Мане (Ориги, 72).
«Порту»: Диогу Кошта, Жоау Мариу, Мбемба, Пепе (Фабиу Кардозу, 25), Сануси, Отавио, Сержиу Оливейра (Витинья, 64), Урибе (Груйич, 78), Диас, Эванилсон (Тони Мартинес, 77), Тареми (Франсишку Консейсау, 64).
Предупреждения: Конате (29), Урибе (40), Мбемба (75), Милнер (88).
«Брюгге» Бельгия – РБ «Лейпциг» Германия 0:5 (0:4)
Голы: Нкунку (12), Форсберг (17, пенальти), Андре Силва (26), Форсберг (45), Нкунку (90).
«Брюгге»: Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки (Рикка, 46), ван дер Бремпт (Мехеле, 60), Баланта, Ванакен, Соуа (Искьердо, 82), де Кетеларе (Уэсли, 82), Дост (Ритс, 46), Ланг.
«Лейпциг»: Жозеп Мартинес, Мукиеле, Клостерманн (Хенрихс, 62), Гвардиол (Бонна, 80), Анхелиньо, Лаймер (Мориба, 62), Нкунку, Кампль, Форсберг, Бробби (Новоа, 66), Андре Силва.
Предупреждения: Ланг (63), Баланта (85), Мориба (86), Уэсли (86)
Напомним, «Шахтер» проиграл «Интеру» и потерял шансы на выход даже в
Лигу Европы.
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