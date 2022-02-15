«Бавария» намерена подписать защитника «Интера» на замену Зюле
Лига чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» – «Бавария». Онлайн трансляция
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16:20
Фото: Бавария
16 февраля «Ред Булл Зальцбург» дома в рамках 1-го матча 1/8 финала Лиги чемпионов примет «Баварию».
На групповом этапе «Бавария» выиграла группу Е, победив во всех шести матчах. «Ред Булл Зальцбург» в относительной слабой группе G стал вторым, уступив одно очко «Лиллю».
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:00.
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