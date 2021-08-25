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Лига чемпионов. «Шахтер» – «Монако»: где смотреть
«Горняки» проведут решающий матч лета
14:25
Фото: пресс-служба Шахтера
Сегодня, 25-го августа, «Шахтер» примет «Монако» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
В первом матче «горняки» победили соперника на выезде со счетом 1:0. Ответная игра пройдет в Харькове, на ОСК «Металлист».
Прямая трансляция матча «Шахтер» – «Монако» доступна на платформе MEGOGO, начало – в 22:00.
XSPORT.ua также будет следить за решающим матчем лета для «Шахтера» – мы проведем для вас текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Монако».
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