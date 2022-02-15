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Лига чемпионов. «Спортинг» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
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15:48
Фото: Манчестер Сити
15 февраля «Спортинг» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов примет «Манчестер Сити».
На групповом этапе «Манчестер Сити» выиграл группу А с 12 очками. «Спортинг» в группе С прошел в плей-офф со второго места с 9 баллами.
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:00.
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