Лига чемпионов. «Спортинг» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция

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Фото: Манчестер Сити

15 февраля «Спортинг» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов примет «Манчестер Сити».



На групповом этапе «Манчестер Сити» выиграл группу А с 12 очками. «Спортинг» в группе С прошел в плей-офф со второго места с 9 баллами.

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:00.