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Лига чемпионов UEFA. «Ференцварош» – «Янг Бойз». Онлайн трансляция

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Футбол Украинские легионеры
02:19
Лига чемпионов UEFA. «Ференцварош» – «Янг Бойз». Онлайн трансляция
Фото: twitter.com/BSC_YB

Во вторник 24 августа в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош» Александра Зубкова и Игоря Харатина сыграет со швейцарским «Янг Бойз».

Отметим, что первый матч команд завершился победой «Янг Бойз» со счетом 3:2.

Следите за прямой онлайн трансляцией матча в этой новости. Начало – 22:00.

Карен Агабекян
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Янг Бойз Ференцварош

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