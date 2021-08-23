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Лига чемпионов UEFA. «Ференцварош» – «Янг Бойз». Онлайн трансляция
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02:19
Фото: twitter.com/BSC_YB
Во вторник 24 августа в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош» Александра Зубкова и Игоря Харатина сыграет со швейцарским «Янг Бойз».
Отметим, что первый матч команд завершился победой «Янг Бойз» со счетом 3:2.
Следите за прямой онлайн трансляцией матча в этой новости. Начало – 22:00.
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