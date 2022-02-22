Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Кальяри - Наполи 1:1 Окончен
22:00 Болонья - Специя 2:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Сельта - Леванте 1:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Челси - Лилль -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Ювентус -:- Запланирован
Футбол (2 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Бернли - Тоттенхэм -:- Запланирован
21:45 Ливерпуль - Лидс -:- Запланирован
Сейчас в эфире
11:25
ЙОЙ
10:50
Волейбол. Суперлига-Дмарт. Мужчины. Житичи - Эпицентр-Подоляны

Лига чемпионов. «Вильярреал» – «Ювентус». Онлайн трансляция

Все главные события матча на XSPORT.ua
Футбол Лига чемпионов UEFA
07:10
Лига чемпионов. «Вильярреал» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Фото: Ювентус

16 февраля «Вильярреал» дома в рамках 1-го матча 1/8 финала Лиги чемпионов примет «Ювентус».

На групповом этапе «Ювентус» выиграла группу H, опередив на 2 очка «Челси». «Вильярреал» в группе F стал вторым, уступив одно очко «Манчестер Юнайтед».

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:00.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Ювентус Вильярреал

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Моуриньо получит дисквалификацию за оскорбление арбитра
Моуриньо получит дисквалификацию за оскорбление арбитра
Футбол Серия А (Италия)
21 февраля 13:29
«Ювентус» в дерби не смог обыграть «Торино»
«Ювентус» в дерби не смог обыграть «Торино»
Футбол Серия А (Италия)
19 февраля 07:19
Бернардески может подписать контракт с одним из миланских клубов
Бернардески может подписать контракт с одним из миланских клубов
Футбол Серия А (Италия)
17 февраля 18:42
Куадрадо подпишет новое соглашение с «Ювентусом»
Куадрадо подпишет новое соглашение с «Ювентусом»
Футбол Серия А (Италия)
15 февраля 07:58
Главный тренер «Ювентуса»: «Малиновский забил нам шедевральный гол»
Главный тренер «Ювентуса»: «Малиновский забил нам шедевральный гол»
Футбол Серия А (Италия)
14 февраля 10:46
Не «Ювентус». Аллегри назвал команду, которая выиграет чемпионат Италии
Не «Ювентус». Аллегри назвал команду, которая выиграет чемпионат Италии
Футбол Серия А (Италия)
14 февраля 08:49

Новости: Футбол

«Катастрофа». Экс-защитник сборной Украины вспомнил свой опыт участия в плей-офф за выход на международный турнир
«Катастрофа». Экс-защитник сборной Украины вспомнил свой опыт участия в плей-офф за выход на международный турнир
Сборная Украины
11:27
Защитник «Шахтера»: «Нам будет тяжело вскрыть оборону «Металлиста 1925»
Защитник «Шахтера»: «Нам будет тяжело вскрыть оборону «Металлиста 1925»
Украинская Премьер-лига
11:05
Действующий победитель начинает свой путь в плей-офф. Прогноз на матч «Челси» – «Лилль»
Прогноз Действующий победитель начинает свой путь в плей-офф. Прогноз на матч «Челси» – «Лилль»
Прогнозы
11:00
«Динамо» внесло в заявку на сезон Дубинчака
«Динамо» внесло в заявку на сезон Дубинчака
Украинская Премьер-лига
10:59
Известно, где «Динамо» проведет все домашние матчи второй половины сезона в УПЛ
Известно, где «Динамо» проведет все домашние матчи второй половины сезона в УПЛ
Украинская Премьер-лига
10:38
Лига Европы. «Олимпиакос» – «Аталанта». Онлайн трансляция
Лига Европы. «Олимпиакос» – «Аталанта». Онлайн трансляция
Лига Европы UEFA
10:32
Лига Европы. «Наполи» – «Барселона». Онлайн трансляция
Лига Европы. «Наполи» – «Барселона». Онлайн трансляция
Лига Европы UEFA
10:30
Первый украинец, забивший 100 мячей, назвал сильные стороны Довбыка
Первый украинец, забивший 100 мячей, назвал сильные стороны Довбыка
Украинская Премьер-лига
10:29
Лига чемпионов. «Челси» – «Лилль». Онлайн трансляция
Лига чемпионов. «Челси» – «Лилль». Онлайн трансляция
Лига чемпионов UEFA
10:20
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
22
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
28
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
Olympics Пекин-2022
15 февраля 07:36
21
Все новости