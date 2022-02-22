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Лига чемпионов. «Вильярреал» – «Ювентус». Онлайн трансляция
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07:10
Фото: Ювентус
16 февраля «Вильярреал» дома в рамках 1-го матча 1/8 финала Лиги чемпионов примет «Ювентус».
На групповом этапе «Ювентус» выиграла группу H, опередив на 2 очка «Челси». «Вильярреал» в группе F стал вторым, уступив одно очко «Манчестер Юнайтед».
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:00.
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