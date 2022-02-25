UEFA пока не стал исключать российские команды из еврокубков
Лига Европы. «Аталанта» сыграет с «Байером. «Барселона» – «Галатасарай»
Определились все пары 1/8 финала
13:27
Фото: UEFA
Определились все пары 1/8 финала Лиги Европы UEFA.
По итогам жеребьевки сформировались следующие пары:
«Рейнджерс» (Шотландия) – «Црвена Звезда» (Сербия)
«Брага» (Португалия) – «Монако» (Франция)
«Порту» (Португалия) – «Лион» (Франция)
«Аталанта» (Италия) – «Байер» (Германия)
«Севилья» (Испания) – «Вест Хэм» (Англия)
«Барселона» (Испания) – «Галатасарай» (Турция)
«РБ Лейпциг» (Германия) – «Спартак» (Россия).
«Бетис» (Испания) – «Айнтрахт» (Германия)
Матчи пройдут 9-10 марта, а ответные – 17 марта.
Накануне, UEFA не стал исключать российские клубы из еврокубков.
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