Лига Европы. «Барселона» – «Наполи». Онлайн трансляция

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Фото: Барселона

17 февраля «Барселона» дома в рамках 1-го матча 1/16 финала Лиги Европы примет «Наполи».



На групповом этапе в Лиге чемпионов «Барселона» стала третьей, уступив «Баварии» и «Бенфике». «Наполи» сразу выступало в Лиге Европы, где в своей группе стало вторым, проиграв первую позицию московскому «Спартаку».

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 19:45.