Лига Европы. «Динамо» – «Вильярреал»: где смотреть

Виталий Буяльский / Фото: пресс-служба Динамо

В четверг, 11-го марта, киевское «Динамо» примет «Вильярреал» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Матч состоится в Киеве, на НСК «Олимпийский».

Прямая трансляция матча «Динамо» – «Вильярреал» начнется в 20:00. Встречу покажут сразу два канала: «Футбол 1» и «Volia Football 1» на платформе «Megogo».

XSPORT также будет следить за важным матчем украинской команды в еврокубках.

Видео трансляция матча «Динамо» – «Вильярреал».

Онлайн трансляция матча «Динамо» – «Вильярреал».