Лига Европы. «Тоттенхэм» – «Динамо» Загреб. Видео трансляция
Лига Европы. «Динамо» – «Вильярреал»: где смотреть
Киевляне примут «желтую субмарину» на «Олимпийском»
Виталий Буяльский / Фото: пресс-служба Динамо
В четверг, 11-го марта, киевское «Динамо» примет «Вильярреал» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Матч состоится в Киеве, на НСК «Олимпийский».
Прямая трансляция матча «Динамо» – «Вильярреал» начнется в 20:00. Встречу покажут сразу два канала: «Футбол 1» и «Volia Football 1» на платформе «Megogo».
XSPORT также будет следить за важным матчем украинской команды в еврокубках.
Видео трансляция матча «Динамо» – «Вильярреал».
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