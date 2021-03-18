Лига Европы. «Вильярреал» – «Динамо». Онлайн трансляция

Следите за всеми перипетиями ответного матча 1/8 финала на XSPORT.ua

Фото: ФК Динамо Киев

В четверг, 18 марта, киевское «Динамо» сыграет против испанского «Вильярреала» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Отметим, что первая встреча в Киеве завершилась победой испанцев со счетом 2:0.

За всеми событиями этого матча вы сможете следить в текстовой онлайн трансляции, которая пройдет в этой новости. Начало матча — 22:00.