Цыганык: «Динамо» нужен быстрый гол с «Вильярреалом», но сомневаюсь, что они на это способны»
Лига Европы. «Вильярреал» – «Динамо». Онлайн трансляция
Следите за всеми перипетиями ответного матча 1/8 финала на XSPORT.ua
14:51
Фото: ФК Динамо Киев
В четверг, 18 марта, киевское «Динамо» сыграет против испанского «Вильярреала» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Отметим, что первая встреча в Киеве завершилась победой испанцев со счетом 2:0.
За всеми событиями этого матча вы сможете следить в текстовой онлайн трансляции, которая пройдет в этой новости. Начало матча — 22:00.