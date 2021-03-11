Лига Европы. «Рома» – «Шахтер»: где смотреть

Фото: пресс-служба Шахтера

В четверг, 11-го марта, римская «Рома» примет донецкий «Шахтер» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Матч состоится в Риме, на «Стадио Олимпико».

Прямая трансляция матча «Рома» – «Шахтер» начнется в 22:00. Встречу покажут сразу два канала: «Футбол 2» и «Volia Football 1» на платформе «Megogo».

XSPORT также будет следить за важным матчем украинской команды в еврокубках.

Видео трансляция матча «Рома» – «Шахтер».

Онлайн трансляция матча «Рома» – «Шахтер».