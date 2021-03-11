Защитник «Шахтера»: «Я не думаю, что наша команда вернется в Донецк»
Лига Европы. «Рома» – «Шахтер»: где смотреть
«Горняки» встретятся со своим бывшим тренером
Фото: пресс-служба Шахтера
В четверг, 11-го марта, римская «Рома» примет донецкий «Шахтер» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Матч состоится в Риме, на «Стадио Олимпико».
Прямая трансляция матча «Рома» – «Шахтер» начнется в 22:00. Встречу покажут сразу два канала: «Футбол 2» и «Volia Football 1» на платформе «Megogo».
XSPORT также будет следить за важным матчем украинской команды в еврокубках.
Видео трансляция матча «Рома» – «Шахтер».
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