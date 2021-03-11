Лига Европы. «Тоттенхэм» переиграл «Динамо» Загреб, «Арсенал» справился с «Олимпиакосом»

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В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» дома переиграл загребское «Динамо», а «Арсенал» в гостях справился с «Олимпиакосом».

«Шпоры» с самого начала игры завладели инициативой во встрече с хорватской командой. В середине первого тайма отличился Кейн.

После перерыва хозяева продолжили контролировать ситуацию, пусть и не имея большого преимущества по количеству созданных моментов. Английский форвард удвоил преимущество, оформив дубль. Соперник так и не сумел забить мяч на выезде.

«Канониры» же начали свой выездной поединок в Греции еще увереннее. Первый тайм команда провела при солидном преимуществе по владению и количеству моментов. Это вылилось в забитый мяч Эдегора.

Но после перерыва грекам таки удалось сравнять счет. Отличился Эль-Араби. Правда, равенство на табло продержалось чуть более десяти минут, пока Габриэл снова не вывел лондонцев вперед. Под конец игры третий мяч забил Эль-Ненни.

Ответные матчи состоятся 18 марта.

Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

«Тоттенхэм» – «Динамо» Загреб 2:0

Голы: Кейн, 25, 70

«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Орье, Дэвис, Дайер, Ндомбеле (Хейбьерг, 72), Алли (Бергвейн, 64), Сиссоко, Ламела (Бэйл, 64), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 64), Кейн (Винисиус, 84).

«Динамо»: Ливакович, Лауритсен, Теофиль-Катрин, Ристовски, Леовац, Иванушец, Якич, Маер (Кастрати, 64), Адеми (Франьич, 90), Оршич (Атьемвен, 64), Петкович (Гавранович, 78).

Предупреждения: Дайер, Санчес, Хейбьерг – Адеми, Иванушец, Ристовски

«Олимпиакос» – «Арсенал» 1:3

Голы: Эль-Араби, 58 – Эдегор, 34, Габриэл, 79, Эль-Ненни, 85

«Олимпиакос»: Жозе Са, Лала, Рябчук (Холебас, 46), Папастатопулос, Мвила, Вальбуэна (Фортунис, 46), Бухалакис, Масурас (Андруцос, 86), Камара, Брума (Ранджелович, 59), Эль-Араби (Кока, 77).

«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Габриэл, Тирни, Бельерин, Эдегор (Смит-Роу, 82), Джака, Сака (Пепе, 82), Парти (Себальос, 55), Виллиан (Эль-Ненни, 82), Обамеянг (Ляказетт, 88).

Предупреждения: Мвила, Бухалакис – Габриэл