Лига Европы. «Тоттенхэм» вылетел от «Динамо» Загреба после 2:0 в первом матче. Оршич оформил хет-трик

«Арсенал» проиграл «Олимпиакосу», но прошел в следующий раунд

Фото: twitter.com/gnkdinamo

Определились первые участники 1/4 финала Лиги Европы.

Главной сенсацией стал вылет «Тоттенхэм» от загребского «Динамо», который уволил тренера перед матчем.

Хорваты в дополнительное время дожали «шпор», выиграв матч 3:0. Первую встречу на выезде «Тоттенхэм» выиграл 2:0.

«Динамо» Загреб – «Тоттенхэм» 3:0 (Д.В.). Первый матч: 0:2

Голы: Оршич, 62, 83, 106

«Динамо»: Ливакович, Теофиль-Катрин, Ристовски (Стоянович, 90), Лауритсен, Франьич (Леовац, 81), Адеми (Перич, 118), Якич (Атьемвен, 75), Иванушец, Маер (Гавранович, 81), Оршич, Петкович (Мишич, 90).

«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис (Регилон, 90), Орье (Бергвейн, 108), Санчес, Дайер, Сиссоко, Уинкс (Ндомбеле, 68), Ламела (Бэйл, 60), Алли (Ло Чельсо, 68), Лукас Моура (Винисиус, 85), Кейн.

Предупреждения: Якич, Лауритсен, Стоянович - Ламела

Также в 1/4 финала вышли «Арсенал» и «Гранада», хотя свои ответные матчи они также проиграли.

«Арсенал – «Олимпиакос» 0:1. Первый матч: 3:1

Гол: Эль-Араби, 51

«Арсенал»: Лено, Габриэл, Давид Луиз, Тирни, Бельерин (Чемберс, 82), Джака, Эль-Ненни (Парти, 57), Себальос (Эдегор, 57), Смит-Роу (Мартинелли, 81), Пепе, Обамеянг.

«Олимпиакос»: Жозе Са, Холебас, Ба, Папастатопулос, Рябчук (Лала, 84), Андруцос (Брума, 62), Мвила, Масурас (Ранджелович, 63), Камара, Фортунис (Бухалакис, 84), Эль-Араби.

Предупреждения: Джака, Тирни – Андруцос, Мвила, Ба

Удаление: Ба, 82

«Молде» – «Гранада» 2:1. Первый матч: 0:2

Голы: Вальехо, 29 (АГ), Хестад, 90 (пен.) – Сольдадо, 72

«Мольде»: Линде, Грегерсен (Синьян, 46), Бьорнбак, Педерсен, Брейвик (Хуссайн, 82), Эйкрем, Эурснес, Хестад, Андерсен (Кнудтсон, 77), Сигурдарсон (Фофана, 63), Риса (Хеуген, 77).

«Гранада»: Руй Силва, Диас, Херман Санчес, Дуарте, Вальехо (Перес, 83), Эррера, Кенеди, Пуэртас, Гоналон (Этеки, 76), Монторо (Мачис, 83), Молина (Сольдадо, 64).

Предупреждения: Риса – Диас

Также «Рома» прошла «Шахтер».