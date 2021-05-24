Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция

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В среду, 26 мая, на стадионе «Гданьск Арена» в Польше состоится финал Лиги Европы, в котором сыграют испанский «Вильярреал» и английский «Манчестер Юнайтед».

Стартовый свисток будет дан в 22:00 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями матча вы сможете из текстовой трансляции в этой новости.

Также на нашем сайте доступна видео трансляция матча «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед».