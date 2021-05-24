Коман близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
Смотрите финальный матч на нашем сайте
09:47
В среду, 26 мая, на стадионе «Гданьск Арена» в Польше состоится финал Лиги Европы, в котором сыграют испанский «Вильярреал» и английский «Манчестер Юнайтед».
Стартовый свисток будет дан в 22:00 по киевскому времени.
Смотреть прямую видео трансляцию матча вы сможете в плеере в этой новости.
Также на нашем сайте доступна текстовая онлайн трансляция матча «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед».
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