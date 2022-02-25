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Лига конференций. «Лестер» сыграет против «Ренна». «Витесс» – с «Ромой»
Состоялась жеребьевка 1/8 финала
14:27
Фото: UEFA
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций в Ньоне.
По ее итогам сформировались следующие пары этой стадии турнира:
«Марсель» (Франция) – «Базель» (Швейцария)
«Лестер» (Англия) – «Ренн» (Франция)
ПАОК (Греция) – «Гент» (Бельгия)
«Витесс» (Нидерланды) – «Рома» (Италия)
ПСВ (Нидерланды) – «Копенгаген» (Дания)
«Славия» (Чехия) – ЛАСК (Австрия)
«Буде-Глимт» (Норвегия) – АЗ (Нидерланды)
«Партизан» (Сербия) – «Фейеноорд» (Нидерланды)
Первые матчи пройдут 10 марта, а ответные – через неделю – 17 марта.
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