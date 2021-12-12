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«Лилль» и «Лион» мячей не забивали и остались в середине таблицы Лиги 1

Именитые французские клубы неудачно начали чемпионат
Футбол Лига 1 (Франция)
16:16
«Лилль» и «Лион» мячей не забивали и остались в середине таблицы Лиги 1
Фото - Олимпик Лион

В 18-м туре французской Лиги 1 «Лион» на выезде сыграл вничью с «Лиллем».

Команды показали равную игру. У команд практически идеальное равенство по нанесенным ударам.

Однако гости ощутимо «переиграли» соперника по одному показателю. А именно, по желтым карточкам – шесть против двух.

«Лион» продолжает отставать от «Лилля» в середине турнирной таблицы на два очка.

Лига 1, 18 тур

«Лилль» – «Лион» 0:0

«Лилль»: Грбич, Челик, Фонте, Ботман, Тиагу Джало, Иконе (Гомес, 69), Андре (Онана, 90), Саншеш, Йылмаз, Дэвид, Бамба (Гудмундссон, 81).

«Лион»: Антони Лопеш, Гюсто (Дюбуа, 85), Боатенг, Да Сильва, Лукеба, Энрике (Эмерсон, 35), Тиаго Мендес (Какре, 73), Ауар (Шерки, 85), Бруно Гимараэс, Слимани (Кадевере, 73), Дембеле.

Предупреждения: Андре, Челик – Да Сильва, Тиаго Мендес, Гюсто, Дембеле, Боатенг, Шерки
Сергей Стаднюк
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