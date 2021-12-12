«Лилль» не забил пенальти и в большинстве не смог обыграть «Нант»
«Лилль» и «Лион» мячей не забивали и остались в середине таблицы Лиги 1
Именитые французские клубы неудачно начали чемпионат
16:16
Фото - Олимпик Лион
В 18-м туре французской Лиги 1 «Лион» на выезде сыграл вничью с «Лиллем».
Команды показали равную игру. У команд практически идеальное равенство по нанесенным ударам.
Однако гости ощутимо «переиграли» соперника по одному показателю. А именно, по желтым карточкам – шесть против двух.
«Лион» продолжает отставать от «Лилля» в середине турнирной таблицы на два очка.
Лига 1, 18 тур
«Лилль» – «Лион» 0:0
«Лилль»: Грбич, Челик, Фонте, Ботман, Тиагу Джало, Иконе (Гомес, 69), Андре (Онана, 90), Саншеш, Йылмаз, Дэвид, Бамба (Гудмундссон, 81).
«Лион»: Антони Лопеш, Гюсто (Дюбуа, 85), Боатенг, Да Сильва, Лукеба, Энрике (Эмерсон, 35), Тиаго Мендес (Какре, 73), Ауар (Шерки, 85), Бруно Гимараэс, Слимани (Кадевере, 73), Дембеле.Предупреждения: Андре, Челик – Да Сильва, Тиаго Мендес, Гюсто, Дембеле, Боатенг, Шерки
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