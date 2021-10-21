«Лилль» и «Севилья» не сумели забить друг другу, отпустив «Зальцбург» в отрыв

Все победы в квартете на счету австрийской команды

Фото - Севилья

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Лилль» дома сыграл вничью с «Севильей».

Активнее начали гости. Подопечные Хулена Лопетеги владели инициативой, но им никак не удавалось поразить ворота.

После перерыва чемпион Франции сумел выровнять игру. При этом голов зрители так и не увидели.

«Лилль» не сумел опередить конкурента за выход из группы G. Безоговорочный лидер – «Зальцубрг». На его счету все две победы на четыре команды.

Лига чемпионов. Групповой этап, третий тур

«Лилль» – «Севилья» 0:0

«Лилль»: Грбич, Челик, Фонте, Тиагу Джало, Рейнилду, Саншеш (Иконе, 71), Андре, Онана (Шека, 71), Бамба, Дэвид (Веа, 82), Йылмаз.

«Севилья»: Буну, Навас, Диего Карлос, Рекик (Жордан, 57), Акунья (Аугустинссон, 65), Сусо (Ракитич, 74), Оливер Торрес (Гомес, 64), Окампос (Ламела, 74), Фернандо, Дилэйни, Рафа Мир.

Предупреждения: Челик, Иконе, Андре, Йылмаз – Ламела