«Лилль» может возглавить чемпион мира

Новый тренер для «догов» уже на подходе

Патрик Виейра / фото - Bleacher Report

Бывший тренер «Ниццы» и чемпион мира в составе сборной Франции Патрик Виейра может стать новым наставником «Лилля», сообщает издание L`Equipe.

Кристоф Гальтье, принесший «догам» сенсационное чемпионство, покинул клуб, и теперь руководство желает пригласить Виейру. Хоть последний тренерский опыт француза в «Ницце» был не очень удачным, но боссы «Лилля» все равно считают Патрика отличным вариантом.

Помимо «Ниццы» 44-летний специалист тренировал молодежную команду «Манчестер Сити», а также, клуб из МЛС «Нью-Йорк Сити».

Напомним, Гальтье возглавит бывший клуб Виейры «Ниццу».