«Лилль» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» и набрал лишь два очка в трех турах

Соу принес хозяевам ничью

Фото: twitter.com/losclive

«Лилль» на выезде упустил победу над «Сент-Этьеном» в матче 3 тура Лиги 1.

Йылмаз открыл счет на 38-й минуте матча, но с тех пор «Лилль» лишь оборонял счет. В конце второго тайма «доги» не дотерпели и пропустили от Соу. Матч завершился вничью.

Действующий чемпион «Лилль» набрал второе очко в нынешнем сезоне. До этого команда проиграла «Ницце» и сыграла вничью с «Мецом».

Лига 1. 3-й тур:

«Сент-Этьен» – «Лилль» 1:1

Голы: Соу, 85 – Йылмаз, 38

«Сент-Этьен»: Грин, Масон, Соу, Мукуди, Колодзейчак, Камара, Неу Нупа (Гурна-Дуат, 80), Юссуф (Норден, 58), Амума (Аушиш, 69), Хазри (Крассо, 81), Буанга (Сабан, 69).

«Лилль»: Грбич, Тиагу Джало, Фонте, Ботман, Рейнилду, Веа (Языджи, 81), Андре, Шека, Бамба (Иконе, 75), Дэвид (Гомес, 81), Йылмаз.