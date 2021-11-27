«Лилль» не забил пенальти и в большинстве не смог обыграть «Нант»

Чемпион Франции вновь потерял очки

Фото: twitter.com/FCNantes

«Лилль» в матче 15 тура Лиги 1 дома сыграл вничью с «Нантом».

Команды обменялись голами в первом тайме, а во второй половине «доги» выглядели увереннее своего соперника. В итоге под конец встречи рефери удалил защитника «Нанта» с поля и назначил пенальти.

Впрочем, Дэвид свой шанс не использовал и не реализовал 11-метровый. До конца матча «Лилль» так и не смог дожать соперника.

«Лилль» не побеждает в Лиге 1 шесть матчей подряд. Чемпион Франции идет 12-м в таблице.

Лига 1. 15-й тур:

«Лилль» – «Нант» 1:1

Голы: Йылмаз, 9 – Бла, 24

«Лилль»: Грбич, Челик, Фонте, Тиагу Джало, Рейнилду, Иконе (Веа, 76), Андре, Онана (Саншеш, 62), Йылмаз (Языджи, 75), Дэвид, Бамба (Лихаджи, 86).

«Нант»: Лафон, Фабио, Паллуа, Жиротто, Сипрьен (Коко, 87), Чиривелья, Мутуссами, Блас, Мерлен, Саймон (Аппиа, 81), Коло-Муани.